Соцкомитет ЗС НО счел нецелесообразным обращаться в прокуратуру и УФАС для проверки системы поставок питания в школы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области счел нецелесообразным обращаться в прокуратуру и УФАС с просьбой проверить систему поставок питания в школы. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 22 ноября 2017 года.

Члены комитета рассмотрели вопрос повышения стоимости питания в школах Нижнего Новгорода. Напомним, согласно решению горадминистрации, с 7 ноября стоимость питания в школах составила: завтрак - 66 рублей (рост на 22%), обед – 80 рублей (рост на 21%), полдник - 30 рублей (рост на 7%). О причинах повышения цен депутатам рассказала замглавы администрации Ирина Кудрявцева. Она напомнила, что цены не повышались с 2015 года и повышение произошло с учетом инфляции за четыре месяца 2015 года, 2016 год и десять месяцев 2017 года.

Председатель комитета Надир Хафизов поинтересовался, нельзя ли было в целях снижения социальной напряженности опубликовать соответствующее постановление в период каникул, чтобы семьи могли подготовиться к подорожанию. Ирина Кудрявцева ответила, что документ и был опубликован в каникулы - перед второй четвертью.

"Если по существу, то больше вопросов вызывают не сами цифры, а вся система организации поставок - насколько она соответствует законодательству, в частности антимонопольному. Есть высказывания о конфликте интересов в осуществлении этих поставок", - подчеркнул Хафизов и предложил обратиться в прокуратуру и УФАС с предложением провести проверку, чтоб убедиться в прозрачности процедуры и обоснованности повышения цен.

Это предложение членами комитета поддержано не было. "Создавая такой прецедент, мы будем сомневаться во всех нормативных актах администрации", - сказал Виктор Лунин. Кроме того, Кудрявцева отметила, что постановление принималось с учётом мнения горпрокуратуры.

Депутаты проголосовали за то, чтобы принять доведенную информацию к сведению.