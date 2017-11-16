Жильцы восьми квартир согласились на переезд из аварийного дома по улице Ломоносова в Нижнем Новгороде Общество

Дом №15 по улице Ломоносова Фото: Google maps

Жильцы восьми квартир согласились на переезд из аварийного дома №15 по улице Ломоносова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Советского района 24 ноября 2017 года.

Также сообщается, что для библиотеки имени Бориса Панина, которая располагалась в этом же доме, подобрали новое помещение.

"Наши специалисты продолжают ежедневную работу по информированию собственников жилых и нежилых помещений дома о необходимости, в целях их личной безопасности и безопасности их близких, покинуть квартиры. Однако большинство людей пока не приняли окончательного решения", - отметили в администрации района.

Ранее всем собственникам под роспись были вручены уведомления о скорейшем освобождении помещений. До владельцев квартир доведена информация о том, что при отсутствии альтернативного жилья им необходимо обратиться в отдел по учету и распределению жилья администрации Советского района для предоставления во временное пользование помещений маневренного фонда.

Всего в доме 79 квартир, находящихся в частной собственности, в которых проживает 193 человека, в том числе 40 детей. Кроме того, в доме шесть нежилых помещений, из которых пять – в собственности физических лиц, одно– в муниципальной собственности (библиотека имени Бориса Панина).

В администрации района уточнили, что имеющийся в их распоряжении маневренный фонд представляет собой временное жилье со всеми необходимыми для проживания условиями. "В помещениях есть отопление, горячее и холодное водоснабжение, санузел и ванная комната. В основном, жителей не устраивает площадь предлагаемого жилья", - сказали в администрации района.

Как сообщалось ранее, в районный отдел по учету и распределению жилья обращались собственники 20 квартир, из которых восемь отказались от смотровых ордеров на помещения маневренного фонда, 12 человек получили смотровые ордера, но с ответом не вернулись.

В октябре был введен режим ЧС из-за аварийного состояния дома.

Как сообщалось ранее, 5 сентября поступило сообщение о том, что на стыке между первой и второй секциями дома, в кирпичной кладке образовались трещины.