Администрация Нижнего Новгорода отменила второй аукцион РЗТ по ул. Славянской после встречи с градозащитниками Общество

Дом №3 по ул. Славянской Фото: Марина Чуфарина

Администрация Нижнего Новгорода отменила второй аукцион по развитию застроенных территорий (РЗТ) по ул. Славянской после встречи с градозащитниками. Документ об отмене аукциона был обнародован 24 ноября 2017 года.

Согласно документу, отменены торги, назначенные на 8 декабря, на которых лотами выступали дома по ул. Славянской (д.1, 3, 4, 4А) и Студеной (45, 47, и 49/6). Одновременно с этим несостоявшимся был признан конкурс (который должен был пройти 24 ноября) по причине отсутствия заявок на участие в нем.

Напомним, что глава города Елизавета Солонченко пообещала инициировать приостановку торгов на РЗТ по ул. Славянской после встречи с градозащитниками 10 ноября 2017 года. После состоявшейся встречи нижегородский активист Станислав Дмитриевский опубликовал призыв по сбору средств на консервацию деревянного дома №3 по ул. Славянской, чтобы защитить его от разрушения. Он сообщил, что намерен собственными силами заниматься восстановлением указанного дома. На данный момент на доме висит табличка с информацией о том, что в нем ведутся работы на пожертвованные деньги.