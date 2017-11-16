Администрация Нижнего Новгорода отменила второй аукцион РЗТ по ул. Славянской после встречи с градозащитниками

Дом №3 по ул. Славянской
Фото: Марина Чуфарина
Администрация Нижнего Новгорода отменила второй аукцион по развитию застроенных территорий (РЗТ) по ул. Славянской после встречи с градозащитниками. Документ об отмене аукциона был обнародован 24 ноября 2017 года.
Согласно документу, отменены торги, назначенные на 8 декабря, на которых лотами выступали дома по ул. Славянской (д.1, 3, 4, 4А) и Студеной (45, 47, и 49/6). Одновременно с этим несостоявшимся был признан конкурс (который должен был пройти 24 ноября) по причине отсутствия заявок на участие в нем.
Напомним, что глава города Елизавета Солонченко пообещала инициировать приостановку торгов на РЗТ по ул. Славянской после встречи с градозащитниками 10 ноября 2017 года. После состоявшейся встречи нижегородский активист Станислав Дмитриевский опубликовал призыв по сбору средств на консервацию деревянного дома №3 по ул. Славянской, чтобы защитить его от разрушения. Он сообщил, что намерен собственными силами заниматься восстановлением указанного дома. На данный момент на доме висит табличка с информацией о том, что в нем ведутся работы на пожертвованные деньги.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+