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Общество

ГК "Мегаполис" получила право украсить Нижний Новгород к новогодним праздникам за 13,1 млн рублей

24 ноября 2017 18:57  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО ГК "Мегаполис" (Санкт-Петербург) получило право украсить Нижний Новгород к новогодним праздникам за 13,1 млн рублей. Об этом сообщается в итогах аукциона на сайте Госзакупок.

Согласно информации, на участие в торгах были поданы заявки от двух компаний: ГК "Мегаполис" (шаг аукциона 13 млн 100 тысяч рублей) и еще одной компании из Санкт-Петербурга ООО "Люмексарт" (шаг аукциона 12 млн рублей). Победителем комиссия признала участника конкурса, набравшего наибольший итоговый рейтинг.

Напомним, что ГК "Мегаполис" также выполнит декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что эта же компания выполняла работы по украшению Нижнего Новгорода к Новому году в 2015 и 2016 годах.

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