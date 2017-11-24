ГК "Мегаполис" получила право украсить Нижний Новгород к новогодним праздникам за 13,1 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

ООО ГК "Мегаполис" (Санкт-Петербург) получило право украсить Нижний Новгород к новогодним праздникам за 13,1 млн рублей. Об этом сообщается в итогах аукциона на сайте Госзакупок.



Согласно информации, на участие в торгах были поданы заявки от двух компаний: ГК "Мегаполис" (шаг аукциона 13 млн 100 тысяч рублей) и еще одной компании из Санкт-Петербурга ООО "Люмексарт" (шаг аукциона 12 млн рублей). Победителем комиссия признала участника конкурса, набравшего наибольший итоговый рейтинг.



Напомним, что ГК "Мегаполис" также выполнит декоративно-художественное оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018.



Ранее сообщалось, что эта же компания выполняла работы по украшению Нижнего Новгорода к Новому году в 2015 и 2016 годах.