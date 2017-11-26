Нижегородская администрация намерена начать размещать муниципальные облигации 5 декабря 2017 года Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация намерена начать размещать муниципальные облигации 5 декабря 2017 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте администрации.

Решение "Об эмиссии выпуска муниципальных облигаций Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом" подписано и.о. главы администрации Наталией Казачковой 24 ноября.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости (1 тысяча рублей) и право на получение дохода в виде процентов (купонного дохода). Количество облигаций – 5 млн штук, общий объем эмиссии – 5 млрд рублей. Дата начала размещения облигаций - 5 декабря 2017 года.

Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица. Адресные заявки на покупку ценных бумаг направляются участниками торгов в адрес генерального агента – ("Сбербанк КИБ", г. Москва, Романов переулок, д. 4 строение 2). Заявка на покупку должна содержать следующее: цену покупки – 100% от номинальной стоимости облигации; их количество, величину ставки первого купона.

Срок обращения облигаций составляет пят лет. Каждая ценная бумага имеет 20 купонных периодов: каждый период с первого по 19-й равен 91 дню, 20-й период – 97-ми.

Дата погашения первой части облигаций (12,5% номинальной стоимости облигации) – 2 марта 2021 года. Выплаты будут производиться в валюте РФ в безналичном порядке.

Напомним, что Гордума согласовала размещение этих облигаций на заседании 22 февраля 2017 года. В июне администрация выбрала организатора выпуска облигационного займа - "Сбербанк КИБ".

Как сообщалось ранее, в декабре 2014 года депутаты не одобрили предлагаемый действующим на тот момент главой администрацией Олегом Кондрашовым предельный объем выпуска облигаций на 2015 год в размере 4 млрд рублей. Кондрашов тогда отметил, что считает этот отказ ошибкой, так как, "действующий или новый административный аппарат все равно будет брать кредиты, но дороже, чем облигационный заем".