Иск о банкротстве нижегородского МП "Дорожник" поступил в суд Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иск о банкротстве нижегородского муниципального предприятия "Дорожник" поступил в суд. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, иск от временного управляющего ООО "ДЭП" Ольги Звонковой поступил в суд 22 ноября 2017 года, дата его рассмотрения пока не назначена. В материалах также указана сумма задолженности – более 4 млн рублей.

Ранее ООО "ДЭП" взыскало с "Дорожника" 4 млн рублей долга за содержание автомобильных дорог в Московском районе в 2016 году и около 700 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Напомним, в ноябре текущего года департамент экономики администрации Нижнего Новгорода оценил как высокую вероятность банкротства восьми из 18 МП, в том числе и "Дорожника".

СПРАВКА:

ООО "ДЭП" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2004 году. Сейчас находится в стадии ликвидации. Уставный капитал 30 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Александр Михайлович Егоров. Основной вид деятельности ООО – деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.