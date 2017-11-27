Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2017 13:38  [42] Прожиточный минимум для жителей Дзержинска Нижегородской области снизился на 250 рублей в октябре 2017 года
27 ноября 2017 13:35  [64] Нижегородская администрация планирует в 2018 году увеличить объем средств на содержание главы города и сити-менеджера
27 ноября 2017 13:24  [71] Профильный комитет ЗС НО одобрил проект закона о бюджете на 2018 год в первом чтении
27 ноября 2017 12:49  [112] Иск о банкротстве нижегородского МП "Дорожник" поступил в суд
27 ноября 2017 12:30  [130] Нижегородская администрация намерена начать размещать муниципальные облигации 5 декабря 2017 года
25 ноября 2017 10:42  [356] Нижегородская администрация считает снижение ликвидности муниципального имущества одной из причин недобора доходов
25 ноября 2017 10:01  [318] Суд признал незаконным предписание УФАС в отношении нижегородского КУГИ по выбору посредника для приватизации имущества
24 ноября 2017 17:52  [349] Работу ГИС промышленности обсуждали на первом совещании нижегородского координационного совета по импортозамещению
24 ноября 2017 15:46  [192] Объем строительства жилья в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года вырос на 13,4%
24 ноября 2017 14:24  [417] Верховный суд РФ признал законность взимания отрицательных трансфертов с администрации Кстова Нижегородской области
Экономика

Иск о банкротстве нижегородского МП "Дорожник" поступил в суд

27 ноября 2017 12:49  [112] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иск о банкротстве нижегородского муниципального предприятия "Дорожник" поступил в суд. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, иск от временного управляющего ООО "ДЭП" Ольги Звонковой поступил в суд 22 ноября 2017 года, дата его рассмотрения пока не назначена. В материалах также указана сумма задолженности – более 4 млн рублей.

Ранее ООО "ДЭП" взыскало с "Дорожника" 4 млн рублей долга за содержание автомобильных дорог в Московском районе в 2016 году и около 700 тысяч рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Напомним, в ноябре текущего года департамент экономики администрации Нижнего Новгорода оценил как высокую вероятность банкротства восьми из 18 МП, в том числе и "Дорожника".

СПРАВКА:
ООО "ДЭП" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2004 году. Сейчас находится в стадии ликвидации. Уставный капитал 30 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Александр Михайлович Егоров. Основной вид деятельности ООО – деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph