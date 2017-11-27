Нижегородская администрация выделила 3,3 млн рублей на установку флагштоков к ЧМ-2018 Общество

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода выделила 3,3 млн рублей на праздничное оформление города к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 27 ноября 2017 года.



По условиям аукциона победитель должен будет в срок до 1 июня 2018 года смонтировать на территории города комплект из 200 флагштоков с кронштейном для крепления на опоры моста. Перед монтажом подрядчик должен предоставить заказчику технический эскиз, а также детальную схему флагштока с расчетом ветронагрузки



Источник финансирования: бюджет города на 2017 и 2018 годы. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 млн 344 тысячи рублей. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.



Аукцион в электронной форме состоится 15 декабря.



Напомним также, что нижегородское минспорта направит более 2 млн рублей на оформление автобусов рекламой ЧМ-2018 в декабре 2017 года.