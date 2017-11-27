Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2017 13:40  [57] Эксперты прогнозируют ажиотажный спрос на оценку условий труда нижегородских организаций в конце 2018 года
27 ноября 2017 13:28  [72] Памятный знак метро установлен в новом месте в Нижнем Новгороде
27 ноября 2017 13:22  [71] Нижегородская администрация выделила 3,3 млн рублей на установку флагштоков к ЧМ-2018
27 ноября 2017 13:16  [58] Социально-просветительский проект "АкадемиУм" откроется в Нижнем Новгороде 27 ноября
27 ноября 2017 13:10  [97] Суд признал незаконными сделки нижегородского депутата Валерия Гельжиниса более чем на 6 млн рублей
27 ноября 2017 12:54  [74] Синоптики не прогнозируют осадки в Нижегородской области до начала декабря
27 ноября 2017 12:51  [71] "Ростелеком" и Nokia совместно проводят VII конкурс региональных журналистов "Вместе в цифровое будущее"
27 ноября 2017 08:35  [136] Нижегородская администрация объявила 16 конкурсов на уборку дорог в 2018 году
27 ноября 2017 08:14  [116] ООО "Дорзнаксервис НН" выиграло конкурс на демонтаж и установку дорожных знаков в 2017 году
26 ноября 2017 13:19  [385] Суд рассмотрит дело в отношении обвиняемой в проведении азатных игр нижегородки
Общество

Нижегородская администрация выделила 3,3 млн рублей на установку флагштоков к ЧМ-2018

27 ноября 2017 13:22  [71] Общество
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижнего Новгорода выделила 3,3 млн рублей на праздничное оформление города к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок 27 ноября 2017 года.

По условиям аукциона победитель должен будет в срок до 1 июня 2018 года смонтировать на территории города комплект из 200 флагштоков с кронштейном для крепления на опоры моста. Перед монтажом подрядчик должен предоставить заказчику технический эскиз, а также детальную схему флагштока с расчетом ветронагрузки

Источник финансирования: бюджет города на 2017 и 2018 годы. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 млн 344 тысячи рублей. Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

Аукцион в электронной форме состоится 15 декабря.

Напомним также, что нижегородское минспорта направит более 2 млн рублей на оформление автобусов рекламой ЧМ-2018 в декабре 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Выставка личных вещей Валерия Чкалова
27 ноября 2017 13:56Выставка личных вещей Валерия Чкалова

НИА "Нижний Новгород"

Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph