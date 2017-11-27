Елизавета Солонченко обсудила перспективы развития Нижнего Новгорода с экспертом-урбанистом Мэрилин Хэмельтон Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко обсудила перспективы развития города с ведущим мировым экспертом по интегральному развитию городов Мэрилин Хэмельтон (Канада). Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 27 ноября 2017 года.

24 ноября глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко провела рабочую встречу Мэрилин Хэмельтон и одним из основателей национальной инициативы "Живые города" Львом Гордоном. В мероприятии также приняли участие члены Общественной палаты Нижнего Новгорода, которые в настоящее время руководят работой ряда проектных групп.

В ходе встречи Мэрилин Хэмельтон отметила, что видит в Нижнем Новгороде, прежде всего, процветающий город и творческих людей, которые являются основой этого процветания. "Сегодня я вижу, как в Нижнем Новгороде отрабатываются новые подходы к тому, как организовывать коммуникации и общение в городе. Вы занимаетесь вовлечением горожан для того, чтобы они действительно привносили свой вклад в развитие города. Я чувствую себя счастливой от того, что мои книги и та работа, которую я делаю, реализуется в Нижнем Новгороде. Это соотносится с тем, что сейчас в России происходит активная работа по продвижению тысячи городов страны. Это большая задача, сложная, но, несомненно, реализуемая", - сказала она.

Лев Гордон, в свою очередь, напомнил, что движение "Живые города" проходит по всей России, и лидерство в нём занимают в разное время разные города. "Нижний Новгород сейчас сделал огромный шаг вперед, возможно изнутри это не видно, но ваш город уже активно вдохновляет на развитие многие другие города России", - подчеркнул он.

Глава Нижнего Новгорода по итогам встречи отметила, что опыт ведущих мировых экспертов будет активно использоваться при разработке стратегии развития города. "Мэрилин делиться с нами лучшим мировым опытом: как сделать так, чтобы в городе было комфортно каждому человеку и группам людей, а самое главное, всем вместе. Мы уже начали применять эти идеи в Нижнем Новгороде. Богатый опыт экспертов поможет нам не изобретать велосипед, и применять самые успешные мировые практики для развития Нижнего Новгорода", - отметила Елизавета Солонченко.

Как сообщалось ранее, минэкономики Нижегородской области перенесло на 2018 год разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

СПРАВКА:

Мэрилин Хэмилтон - эксперт в сфере интегральной урбанистики, автор книги "Интегральный город: Эволюционные интеллекты человеческого улья" и других. Она принимает участие в работе "Живых городов" с 2013 года, хорошо знакома со спецификой территориального развития муниципалитетов в разных странах мира.

Лев Гордон – один из основателей и программный директор Всероссийского форума Живых городов 2014-2017 годов. Эксперт национальных приоритетных проектов "Городская среда" и "Комплексное развитие моногородов". Член экспертной группы при АСИ по созданию сборника лучших практик и муниципальных стандартов городского развития. Первый Всероссийский Форум Живых городов состоялся в 2014 году в Ижевске.