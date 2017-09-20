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Экономика

Нижегородское минэкономики перенесло на 2018 год разработку стратегии соцэкономразвития до 2035 года

21 сентября 2017 11:31  [94] Экономика
Нижний Новгород

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Минэкономики Нижегородской области перенесло на 2018 год разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Об этом министр экономики и конкурентной политики региона Игорь Норенков сообщил на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона 21 сентября 2017 года.

Члены комитета обсудили очередные изменения в закон об областном бюджете на текущий год, которые включают в себя сокращение расходов на 50 млн рублей, которые планировалось направить на разработку стратегии.

"Поскольку нам, в соответствии с предписанием УФАС, пришлось отменить результаты конкурса, в этом году времени на выполнение контракта уже не остается. Поэтому мы решили перенести конкурс на следующий год. Стратегия должна быть разработана до 1 января 2019 года, мы должны успеть", - сказал Норенков.

Напомним, первоначально по итогам конкурса, которые были подведены 11 августа, победителем было признано ЗАО "Стратеджи Партнерс Групп" (Москва). В конкурсе также участвовали Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области и Аналитический центр при правительстве РФ. Еще одна заявка, поданная Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", была отклонена.

Между тем, ВШЭ 9 августа подала жалобу в антимонопольную службу, указав на нарушение министерством экономики региона и Центром размещения заказов закона о контрактной системе в сфере закупок. Жалоба касалась порядка оценки заявок по показателю качества услуг. УФАС признало ее обоснованной. Конкурсной комиссии было предписано отменить протоколы подведения итогов, а минэкономики – вернуть заявки участникам, внести в документацию изменения, устранив нарушения. Конкурс был отменен 12 сентября.

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