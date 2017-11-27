Нижегородская администрация намерена направить 665 млн рублей на строительство школы в ЖК "Цветы" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода намерена направить 665 млн рублей на строительство школы в ЖК "Цветы". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, аукцион на право строительства объекта назначен на 18 декабря 2017 года. Школу планируется возвести на ул. Академика Сахарова, напротив дома №111 к. 2. Предполагается, что строительство займет 21 месяц. По проекту школа будет пятиэтажной, она рассчитана на 1,5 тысячи учащихся. Общая площадь здания составит 23,2 тысячи кв метров.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 664,8 млн рублей. Источник финансирования – средства бюджета Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы, в том числе областные субсидии.



Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода рассчитывает начать строительство школ в "Гагаринских высотах" и "Цветах" до 2018 года.



Ранее также сообщалось, что в областном центре к 2020 году планируется построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг" (Автозаводский район), в границах ул. Машинной и Победной (Сормовский район), в микрорайонах "Гагаринские высоты" и "Цветы" (Приокский район), а также в микрорайоне "Бурнаковский" (Московский район).