Нижегородская администрация объявила аукцион на строительство школы по пр. Гагарина Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация объявила аукцион на строительство школы по пр. Гагарина. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, торги на строительство школы на 525 мест пройдут 18 декабря 2017 года. Начальная стоимость объекта составляет 430,7 млн рублей. Победитель торгов должен начать строительство в январе 2018 года, ввод объекта в эксплуатацию намечен на май 2019 года.

"Общеобразовательное учреждение будет представлять собой отдельно стоящее четырехэтажное здание с подвалом, бассейном, большим и малым (для хореографии) спортзалом. Связь между этажами осуществляется при помощи лестниц и лифта. Количество обучающихся в одном классе не должно превышать 25 человек. Количество детей в группах продленного дня - 12 человек на каждую параллель класса", - говорится в конкурсной документации.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация рассчитывает начать строительство школ в "Гагаринских высотах" и "Цветах" до 2018 года.

Также сообщалось, что в областном центре к 2020 году планируется построить пять школ. Речь идет о строительстве школ в микрорайоне "Юг", в границах ул. Машинная и Победная, в микрорайоне "Гагаринские высоты" в Приокском районе, в микрорайон "Цветы", в микрорайоне "Бурнаковский" в Московском районе.

Источник финансирования: средства бюджета Нижнего Новгорода на 2017-2019 годы, в том числе субсидии из бюджета области.