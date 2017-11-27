Руководство нижегородского цирка анонсировало установку памятника Маргарите Назаровой и её тигру Культура и отдых

Маргарита Назарова Фото: www.ruscircus.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Руководство нижегородского цирка анонсировало установку памятника дрессировщице Маргарите Назаровой и ее тигру Пуршу. Об этом художественный руководитель нижегородского цирка Михаил Багдасаров сообщил в рамках пресс-конференции 28 ноября 2017 года.

По его словам, установка памятника на территории циркового комплекса должна стать следующим шагом после присвоения цирку имени знаменитой дрессировщицы.

"Данная процедура связана с большим количеством согласований и сбором различных подписей, а также с решением вопроса принадлежности земли, поэтому она не будет быстрой. Однако мы надеемся, что сможем довести задуманное до конца", - отметила директор цирка Инна Ванькина.

По ее словам, на данный момент конкретные сроки появления скульптурной композиции пока не заявлены. Багдасаров также сообщил, что в целом процедурой присвоения цирку имени Назаровой пришлось заниматься порядка восьми лет, и выразил надежду, что вопрос с памятником решится быстрее.

В свою очередь, заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе, выступающий режиссером шоу в честь присвоения цирку имени дрессировщицы, заявил, что в день церемонии намерен обратиться к врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой помочь в ускорении процесса согласования вопросов, связанных с установкой скульптуры.

Напомним, что даты присвоения цирку имени несколько раз откладывались. В 2016 году ко дню рождения дрессировщицы на здании цирка появилась мемориальная доска. 3 декабря 2017 года состоится торжественная церемония, на которой будет объявлено о новом официальном имени цирка.