Руководство нижегородского цирка анонсировало установку памятника Маргарите Назаровой и её тигру

Маргарита Назарова
Фото: www.ruscircus.ru
Руководство нижегородского цирка анонсировало установку памятника дрессировщице Маргарите Назаровой и ее тигру Пуршу. Об этом художественный руководитель нижегородского цирка Михаил Багдасаров сообщил в рамках пресс-конференции 28 ноября 2017 года.
По его словам, установка памятника на территории циркового комплекса должна стать следующим шагом после присвоения цирку имени знаменитой дрессировщицы.
"Данная процедура связана с большим количеством согласований и сбором различных подписей, а также с решением вопроса принадлежности земли, поэтому она не будет быстрой. Однако мы надеемся, что сможем довести задуманное до конца", - отметила директор цирка Инна Ванькина.
По ее словам, на данный момент конкретные сроки появления скульптурной композиции пока не заявлены. Багдасаров также сообщил, что в целом процедурой присвоения цирку имени Назаровой пришлось заниматься порядка восьми лет, и выразил надежду, что вопрос с памятником решится быстрее.
В свою очередь, заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе, выступающий режиссером шоу в честь присвоения цирку имени дрессировщицы, заявил, что в день церемонии намерен обратиться к врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой помочь в ускорении процесса согласования вопросов, связанных с установкой скульптуры.
Напомним, что даты присвоения цирку имени несколько раз откладывались. В 2016 году ко дню рождения дрессировщицы на здании цирка появилась мемориальная доска. 3 декабря 2017 года состоится торжественная церемония, на которой будет объявлено о новом официальном имени цирка.
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