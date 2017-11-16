Гия Эрадзе поставит праздничное представление в честь Маргариты Назаровой в Нижегородском цирке Культура и отдых

Маргарита Назарова Фото: ruscircus.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Торжественная церемония присвоения имени Народной артистки РСФСР Маргариты Назаровой нижегородскому цирку анонсирована на 3 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Росгосцирка.



Согласно информации, режиссером-постановщиком церемонии выступил Заслуженный артист России и Грузии Гия Эрадзе. После приветственных слов почетных гостей и участников церемонии, зрителей ждет праздничное цирковое представление на базе шоу "Баронеты", в котором будет рассказана история жизни и творчества артистки, актрисы и дрессировщицы Маргариты Назаровой. Главную роль исполнит Народная артистка России Ольга Погодина, именно она сыграла её роль в телесериале "Маргарита Назарова", вышедшем в 2016 году.



В торжественном мероприятии ожидается участие: статс-секретаря заместителя министра культуры РФ Александра Журавского, врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, генерального директора ФКП "Росгосцирк" Евгения Иванова, директора ФФКП "Росгосцирк" "Нижегородский государственный цирк" Инны Ванькиной, Народных артистов РФ Ольги Погодиной и Михаила Багдасарова.



Напомним, что даты присвоения цирку имени несколько раз откладывались. В 2016 году ко дню рождения дрессировщицы на здании цирка появилась мемориальная доска.

СПРАВКА:

Маргарита Назарова родилась в городе Пушкине Ленинградской области 26 ноября 1926 года. Во время войны была отправлена в Германию. В 1945 году Назарова вернулась на родину. В этом же году в Риге она устроилась в "Цирк на сцене" с сольным акробатическим этюдом. Позднее она начала сниматься в кино.



На съёмочной площадке познакомилась с дрессировщиком Константином Константиновским, за которого вскоре вышла замуж. В 1954 году Назарова стала работать помощницей у дрессировщиков Бориса Эдера и своего мужа. Всесоюзную известность Назаровой принесла роль "Полосатый рейс".



Назарова в период с 1967-69 гг. в нижегородском цирке репетировала свой знаменитый аттракцион со смешанной группой животных "Тигры, львы, медведи, лошади". Последние годы жила в Нижнем Новгороде, и была похоронена на Нагорном кладбище близ села Федяково.