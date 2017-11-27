Нижегородский депутат Евгений Лазарев выступил против памятника Горькому вместо детской площадки на ул.Ковалихинской Культура и отдых

Евгений Лазарев Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев выступил против памятника Горькому вместо детской площадки в сквере на ул.Ковалихинской. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии Гордумы по строительству 28 ноября 2017 года.

По его словам, некоторые жители считают, что на данной территории "не нужно никакого памятника". "Они там гуляют, отдыхают и совершенно против этого, просят оставить детскую площадку", - подчеркнул Лазарев.

Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков подчеркнул, что "детская площадка не пригодна для использования". Он также отметил, что изначально предлагалось установить памятник на платформе станции метро "Горьковская". Председатель комиссии по строительству Андрей Дранишников добавил, что от этой идеи отказались, так как "памятник тяжелый и мог бы провалиться".

Ранее сообщалось, что горадминистрация задерживает сроки установки памятника "из-за решения ряда организационных вопросов". Изначально его планировалось установить в октябре 2017 года.

Напомним, в марте 2017 года горадминистрация сообщала о планах восстановить демонтированный в 2012 году памятник Максиму Горькому. В сентябре сообщалось, что нижегородцы проголосовали за установку скульптуры в сквере на ул. Ковалихинской.