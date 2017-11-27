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Общество

Движение транспорта по ул. Октябрьская в Нижнем Новгороде будет перекрыто 2 декабря

30 ноября 2017 09:34  [159] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта по ул. Октябрьская в Нижнем Новгороде будет перекрыто 2 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, изменения вводятся в связи с ремонтными работами в районе домов №18 и №19 по ул. Большая Покровская.

Изменения в движении будут введены с 23:59 1 декабря до 23:59 2 декабря. Движение транспорта будет организовано с объездом зоны производства работ по прилегающим улицам.

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