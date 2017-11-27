Движение трамвая №11 в Нижнем Новгороде будет приостановлено на зимний период с 1 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамвая №11 в Нижнем Новгороде будет приостановлено на зимний период с 1 декабря 2017 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Как сообщается в пресс-релизе, движение трамвайного маршрута №11 "Благовещенская площадь - Черный пруд" ежегодно закрывается на зимний период "в связи с традиционно низким пассажиропотоком".

Планируется, что движение будет возобновлено 9 мая 2018 года.

Напомним, что в 2017 году трамвай начал работу в летний сезон с 10 мая.

Напомним также, что движение трамвая №11 по маршруту "Черный пруд — улица Рождественская — Благовещенская площадь" было возобновлено после многолетнего перерыва с 4 ноября 2013 года. Перед этим УГИБДД и горадминистрация проводили активную работу по освобождению трамвайных путей на Рождественской от припаркованного транспорта.