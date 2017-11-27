Ксения Собчак откроет свой предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 5 декабря

Ксения Собчак
Фото: sobchakprotivvseh.ru
Ксения Собчак, которая панирует баллотироваться на выборы президента РФ, откроет свой предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 5 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского штаба 1 декабря.
Собчак намерена пообщаться с гражданскими активистами и общественными деятелями, а также встретиться со сторонниками и журналистами.
Во время визита она планирует обсудить с нижегородцами, в том числе, проблемы аварийных домов (и некоторые из них посетить), обманутых дольщиков, тарифов ЖКХ.
Напомним, что Илья Николаев возглавил штаб Ксении Собчак в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что выборы президента России должны пройти в марте 2018 года.
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