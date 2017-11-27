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Политика

Ксения Собчак откроет свой предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 5 декабря

01 декабря 2017 11:52  [238] Политика
Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: sobchakprotivvseh.ru

Ксения Собчак, которая панирует баллотироваться на выборы президента РФ, откроет свой предвыборный штаб в Нижнем Новгороде 5 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского штаба 1 декабря.

Собчак намерена пообщаться с гражданскими активистами и общественными деятелями, а также встретиться со сторонниками и журналистами.

Во время визита она планирует обсудить с нижегородцами, в том числе, проблемы аварийных домов (и некоторые из них посетить), обманутых дольщиков, тарифов ЖКХ.

Напомним, что Илья Николаев возглавил штаб Ксении Собчак в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что выборы президента России должны пройти в марте 2018 года.

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