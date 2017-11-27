Нижегородская администрация планирует направить 7 млн рублей на оснащение электротранспорта системой ГЛОНАСС в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода планирует направить 7 млн рублей на оснащение электротранспорта системой ГЛОНАСС в 2018 году. Об этом директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин сообщил на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи 1 декабря 2017 года.

По его словам, оснащение пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС будет вестись в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. И.о. директора департамента транспорта и связи администрации Валерий Лунев пояснил, что речь, в частности, идет о трамваях и троллейбусах, поскольку парк "Нижегородпассажиравтотранса" уже оснащен ГЛОНАСС. Оборудовать системой планируется 300-350 единиц электротранспорта.

Напомним, всего на развитие транспортной инфраструктуры города в 2018 году будет выделено 2 млрд 669,5 млн рублей, в том числе в рамках муниципальной программы – 2,4 млрд рублей. Из них на обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий планируется направить 1 млрд 55 млн рублей, на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, - 171,9 млн рублей, на приобретение "традиционных" автобусов – 47,4 млн рублей, на закупку подвижного состава и модернизацию вагонов метро – 276,2 млн рублей. Субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам составят 712 млн рублей. Кроме того, на продление линий метрополитена в проекте бюджета города на 2018 год заложено 416,7 млн рублей.