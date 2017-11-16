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Экономика

Нижегородская администрация намерена направить 1 млрд рублей на обновление подвижного состава транспортных МП в 2018 году

18 ноября 2017 14:42  [81] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Администрация Нижнего Новгорода намерена направить 1 млрд рублей на обновление подвижного состава транспортных МП в 2018 году. Об этом сообщается в проекте городского бюджета на 2018 год, опубликованного на сайте горадминистрации.

Согласно документу, всего на развитие транспортной инфраструктуры города в будущем году будет выделено 2 млрд 669,5 млн рублей, в том числе в рамках муниципальной программы – 2,4 млрд рублей. Из них на обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий планируется направить 1 млрд 55 млн рублей. Напомним, что в 2017 году на реализацию данной муниципальной программы было выделено 4 млрд рублей, из них на обновление состава – 693 млн рублей.

Также программа по развитию общественного транспорта в 2018 году включает в себя покупку и обновление транспорта для обслуживания Чемпионата мира по футболу 2018 года: на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, планируется потратить 171,9 млн рублей, на приобретение "традиционных" автобусов – 47,4 млн рублей, на закупку подвижного состава и модернизацию вагонов метро – 276,2 млн рублей.

На субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров по установленным администрацией города тарифам будет направлено 712 млн рублей.

Кроме того, на продление линий метрополитена в проекте бюджета города на 2018 год заложено 416,7 млн рублей.

Напомним, что в начале ноября 2017 года нижегородская администрация заявила о том, что городу может не хватить муниципальных автобусов для обеспечения перевозки пассажиров во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018. В связи с этим мэрия не исключает передачи ряда муниципальных маршрутов частникам на время ЧМ.

Как сообщалось ранее, программа развития транспорта Нижнего Новгорода предполагает увеличение выпуска на линии городских автобусов на 42% к 2027 году.

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