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Общество

Администрация Борского г.о. Нижегородской области оштрафована на 100 тысяч рублей за повреждения дорог

01 декабря 2017 17:28  [186] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Борского г.о. Нижегородской области оштрафована на 100 тысяч рублей за повреждения в асфальтобетонном покрытии городских дорог.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 1 декабря 2017 года, в августе старшим государственным инспектором дорожного надзора были выявлены повреждения покрытия проезжей части одной из улиц. Пользование данным участком дороги угрожало безопасности дорожного движения, однако меры по временному ограничению движения на участке дороги приняты не были.

Суд признал горадминистрацию нарушившей ч.1 ст.12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

При назначении наказания суд учел, что выявленные нарушения были устранены в короткие сроки.

Напомним также, что администрация Дзержинска оштрафована на 100 тысяч рублей за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.

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