Водитель в состоянии опьянения насмерть сбил 16-летнюю девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгород 3 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель в состоянии опьянения насмерть сбил 16-летнюю девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгород 3 декабря 2017 года. Об этом сообщает ОПБДД ГУИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, вечером около 20:30 нетрезвый водитель совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, 28-летний водитель Opel Astra сбил трёх человек, одна из которых – 16-летняя девушка – от полученных ранения скончалась на месте.

Как сообщает УГИБДД, водитель, не оказав помощи пострадавшим, попытался скрыться с места происшествия. «Но сделать это ему не позволил неравнодушный нижегородец, который на своем автомобиле проследовал за иномаркой, и смог остановить нарушителя. Подъехавшие через несколько минут сотрудники ГИБДД установили, что за рулем автомобиля Opel находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что водитель за четыре года вождения уже неоднократно нарушал правила дорожного движения. В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если водителя признают виновным в совершении ДТП, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Отметим, что с ноября 2017 года это уже второй случай гибели несовершеннолетних на дорогах в Нижнем новгороде. До этого на территории города в течение двух лет таких случаев не было зарегистрировано.

Напомним также, что в 2 декабря в ДТП в Воротынском районе погиб водитель автобуса.