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Происшествия

Водитель автобуса погиб в Воротынском районе Нижегородской области в ДТП вечером 2 декабря

03 декабря 2017 11:46  [258] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель автобуса погиб в Воротынском районе Нижегородской области в ДТП вечером 2 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Игорь Михайлушкин.

По его словам, автобус следовал по территории Нижегородской области транзитом по маршруту "Чебоксары - Москва". ДТП произошло на 561 км трассы М7 "Волга".

Михайлушкин сообщил, что после ДТП еще девять человек обратились за медицинской помощью, но потом все были отпущены.

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Теги:
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