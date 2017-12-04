Алексей Малухин назначен и.о. руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области

здание правительства Нижегородской области
Фото:
Алексей Малухин назначен исполняющим обязанности руководителя региональной службы по тарифам Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 4 декабря 2017 года.
Согласно информации, соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам Никитина, основной задачей региональной службы должно стать обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, информации о рассмотрении и утверждении цен и тарифов.
Также, по его мнению, при формировании тарифов в Нижегородской области необходимо соблюдать баланс интересов потребителей и регулируемых организаций, строго следить за тем, чтобы рост платы за коммунальные услуги не превышал уровня инфляции.
Малухин занимал руководящие должности в энергосбытовых компаниях: "Петербургская сбытовая компания", "Саратовэнерго", "Московская объединеннная энергетическая компания". До назначения на должность и.о. руководителя службы Малухин c 2015 года возглавлял филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" в Нижнем Новгороде.
Напомним, что бывший глава службы Алексей Семенников покинул свой пост в июне 2017 года по представлению прокуратуры "в связи с утратой доверия". Однако сам он заявил, что покинул свой пост по собственному желанию.
На сайте региональной службы по тарифам Нижегородской области на 12:00 4 декабря указано, что и.о. руководителя службы является Юлия Алешина.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+