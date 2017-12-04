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Экономика

Нижегородская администрация ожидает экономию до 1 млрд рублей в связи с размещением облигаций

04 декабря 2017 14:56  [34] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация ожидает экономию до 1 млрд рублей в связи с размещением облигаций. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы по бюджету 4 декабря 2017 года.

5 декабря 2017 года мэрия начнет размещать муниципальные облигации. Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман поинтересовался у Юрия Мочалкина, какую экономию ожидает администрация от замены краткосрочных кредитов на долгосрочные. Директор финансового департамента ответил, что экономия ожидается в размере от 600 млн рублей до 1 млрд рублей. Сам Фельдман считает, что экономия будет около 800 млн рублей.

Напомним, что облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости (1 тысяча рублей) и право на получение дохода в виде процентов (купонного дохода). Количество облигаций – 5 млн штук, общий объем эмиссии – 5 млрд рублей, срок – пять лет.

Гордума согласовала размещение этих облигаций на заседании 22 февраля 2017 года. В июне администрация выбрала организатора выпуска облигационного займа - "Сбербанк КИБ".

Как сообщалось ранее, в декабре 2014 года депутаты не одобрили предлагаемый действующим на тот момент главой администрацией Олегом Кондрашовым предельный объем выпуска облигаций на 2015 год в размере 4 млрд рублей. Кондрашов тогда отметил, что считает этот отказ ошибкой, так как, "действующий или новый административный аппарат все равно будет брать кредиты, но дороже, чем облигационный заем".

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