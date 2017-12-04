И.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий Политика

Вадим Булавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.п. секретаря НРО "Единой России" Вадим Булавинов подал заявление о сложении полномочий.

Как сообщается на сайте партии 4 декабря 2017 года, Булавинов направил заявление на имя и.о. секретаря Генерального Совета "Единой России" Андрея Турчака.

"Поступило заявление о сложении полномочий и.п. секретаря нижегородского реготделения партии Вадима Булавинова по собственному желанию в связи с болезнью и невозможностью исполнения своих обязанностей. Заявление Булавинова будет удовлетворено на ближайшем заседании президиума генерального совета", - говорится в сообщении.

ЕР напоминает, что 1 декабря в нижегородских СМИ появилась информация об инциденте с участием Булавинова, что он в нетрезвом виде управлял автотранспортным средством. "В "Единой России" ждут официального подтверждения данной информации от правоохранительных органов. Сам Булавинов в настоящее время находится в больнице с сердечным приступом", - отмечается в пресс-релизе.

"О ситуации, произошедшей с Вадимом Булавиновым, мне известно. На сегодняшний момент Вадим Евгеньевич написал заявление. Хочу напомнить, что в партии неприкасаемых нет. Ни наличие партийной должности, ни партийного билета не освобождают от ответственности, которую несут партийцы", – заявил Турчак.

Напомним, по данным помощника депутата, Булавинов был доставлен в больницу в предынсультном состоянии 1 декабря. Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы. "После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено", - сообщал помощник.