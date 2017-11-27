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Политика

"Если факт вождения в нетрезвом виде подтвердится документально, человек должен нести ответственность", - Глеб Никитин

03 декабря 2017 17:36  [456] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Если факт вождения в нетрезвом виде подтвердится документально, человек должен нести ответственность", - сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никтин, отвечая на вопрос журналистов относительно и.о. секретаря НРО "Единой России", депутата Госдумы Вадима Булавинова, 3 декабря 2017 года.

"С учетом его должности и статуса, конечно, отслеживаю появляющуюся информацию. Мог иметь место факт вождения в нетрезвом виде. Если такой факт подтвердится документально, человек должен нести, вне зависимости от чинов и званий, ответственность в соответствии с законом. По моей информации, то, как осуществлялись мероприятия в связи с этой ситуацией, говорит о том, что сотрудники полиции и медицинские работники на самом высоком уровне выполняли свою работу, опять же не в зависимости от чинов и званий, за что им огромная, огромная признательность", - сказал он.

"Соответствующие результаты экспертизы, я все-таки не специалист, не врач и не полицейский, они будут в установленное время. В случае подтверждения этого факта, это означает постановку под угрозу жизнь людей, нужно нести соответствующую ответственность. В том числе, я считаю, человек не должен занимать соответствующих государственных постов. Но подтверждения должны быть впечатляющие", - добавил врио губернатора.

Напомним, по данным помощника депутата, Булавинов был доставлен в больницу в предынсультном состоянии 1 декабря. Согласно информации, приступ произошел, когда депутат возвращался домой с работы. "После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено", - сообщал помощник.

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