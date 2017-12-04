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Общество

Создание Общественной палаты признано одной из лучших муниципальных практик 2017 года на форуме "Живые города"

05 декабря 2017 13:34  [59] Общество

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Опыт Нижнего Новгорода по созданию Общественной палаты признан одной из лучших муниципальных практик 2017 года на IV Всероссийском форуме "Живых городов", который проходил с 23 ноября по 2 декабря в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 5 декабря 2017 года.

Сообщается, что всего в мероприятиях форума "Живые лидеры России: через тернии к звёздам" приняли участие 750 представителей более 300 городов России.

Как отмечается в пресс-релизе, среди лучших кейсов 2017 года участники отметили опыт Нижнего Новгорода по созданию Общественной палаты как практического формата запуска городского диалога. "Разрабатывая карты развития для городов-участников форума на 2018 год, мы учитывали нижегородский опыт как модельный кейс для тиражирования в других российских территориях. Процесс, начатый в Нижнем Новгороде в партнерстве городского сообщества, главы города Елизаветы Солонченко и национальной инициативы "Живые города", стал одним из главных достижений в области формирования городской коммуникации в стране и уже нашел отклик в других городах, заинтересованных в развитии", - подчеркнул эксперт-урбанист, руководитель исполнительного комитета "Живые города" Александр Старков.

Как отмечает пресс-служба нижегородской Думы, задачами форума в 2017 году стали: выявление и объединение новых лидеров городских изменений из 100 городов страны, разработка методик оживления и развития городов, выработка решений для национальных приоритетных проектов "Городская среда" (совместно с минстроем РФ) и "Комплексное развитие моногородов" (совместно с Фондом развития моногородов). "Оживить город – это значит интегрировать в жизнь города интересы самых разных социальных и возрастных групп, сделать город дружелюбным по отношению к каждому горожанину. Такие цели по отношению к городу ставит перед собой национальная инициатива "Живые города", эксперты которой планируют к 2035 году оживить 1000 городов России", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что формирование Общественной палаты Нижнего Новгорода состоялось 25 августа 2017 года во время работы форума "Активный Нижний" на Нижегородской ярмарке. В состав палаты I созыва вошли 33 человека из 135 кандидатов.

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