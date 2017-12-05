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Политика

Нижегородские правоохранители изъяли документы в ТИКе Балахны после нахождения печатей УИК у Александра Глушкова

05 декабря 2017 18:05  [152] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Правоохранители изъяли документы в ТИКе Балахнинского района Нижегородской области после нахождения печатей участковых избирательных комиссий (УИК) у Александра Глушкова. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили источник, близкий к окружению депутата Заксобрания Нижегородской области, бывшего главы МСУ Балахны Александра Глушкова, и источник в Нижегородском кремле 5 декабря 2017 года.

По словам первого собеседника агентства, 10 ноября 2017 года прошли обыски в администрации Балахнинского района, в домах Александра Глушкова и его брата, депутата Земского собрания района Владимира Глушкова, их автомобилях.

"В ходе следственных действий были обнаружены печати 23 участковых избирательных комиссий. В свою очередь 4 декабря правоохранители изъяли документы в территориальной избирательной комиссии Балахнинского района", - рассказал источник.

Источник НИА "Нижний Новгород" в Нижегородском кремле рассказал, что вчера правоохранители "получили оттиски печатей участковых избирательных комиссий, которые находились в сейфе ТИКа".

В СУ СК по Нижегородской области и избиркоме региона данную информацию комментировать отказались.

Напомним, что в ноябре 2017 года Александр Глушков был выведен из политсовета НРО "Единой России".

Ранее также сообщалось, что прокуратура считает заниженной цену продажи снесенного ДК в Балахне Нижегородской области. Муниципальное имущество на аукционе тогда приобрел Владимир Глушков. По данному факту летом 2017 года было возбуждено уголовное дело.

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