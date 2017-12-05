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Подрядчик начал монтаж фасада "Стадиона Нижний Новгород". Об этом пресс-служба АО "Стройтрансгаз" сообщила 5 декабря 2017 года.
Согласно информации, на 44 круглые колонны устанавливаются ветрозащитные мембраны белого и синего цветов, "выполненные из поливинилхлорида повышенной прочности". Общая площадь фасада составит 9,8 тысяч кв.м.
Также отмечается, что на зрительских трибунах установлено более 39 тысяч кресел. Ведется благоустройство и озеленение территории вокруг стадиона. В завершающей стадии работы по инженерным сетям (внутренним и вокруг здания стадиона), отделка внутри помещений. В строительстве стадиона задействовано более двух тысяч человек.
Напомним, в Нижнем Новгороде на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют: Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика. Всего здесь пройдет шесть матчей: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.
Как сообщалось ранее, в середине ноября 2017 года на нижегородском стадионе был завершен монтаж кровли.
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