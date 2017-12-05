Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Нижегородской области 89 земельных участков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Нижегородской области 89 земельных участков. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Всего АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" передаст региону безвозмездно 89 участков площадью от 28 кв.м. до 95,7 тысяч кв.м. Распоряжение было подписано 2 декабря 2017 года и опубликовано 5 декабря.

Напомним, ранее АИЖК сообщило о передаче Нижегородской области части запрошенных у федерации земель в конце ноября – начале декабря. Область получит 133 га земель в поселке Новинки Богородского района.

Также сообщалось, что АИЖК рассматривает возможность передачи других запрошенных облправительством федеральных участков в Кстове, Дзержинске, Нижнем Новгороде общей площадью 340 га.

Как сообщалось ранее, в Новинках находится долгострой "Новинки Smart City" (застройщик - "Кварстрой"). Облправительство после активных действий и пикетов дольщиков, в ноябре 2017 года анонсировало достройку 25 из 34 домов этого жилого комплекса.

Также напомним, после передачи земель на баланс области регионом планируется их продажа (с объявлением аукциона). Вырученные деньги нижегородское правительство планирует направить на завершение реализации проекта, либо передачу их новому застройщику, который примет на себя обязательства по достройке жилого комплекса.