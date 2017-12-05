Последние новости рубрики Общество
06 декабря 2017 12:23  [1] Нижегородская АТИ оштрафовала 21 юрлицо за ненадлежащие вывески в центре города по данным на 1 декабря
06 декабря 2017 12:15  [30] Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Нижегородской области 89 земельных участков
06 декабря 2017 12:01  [43] Елизавета Солонченко наградила победителей нижегородского конкурса проектов многофункциональных парковых павильонов
06 декабря 2017 11:55  [63] "Руслайн" запускает ежедневные рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург до февраля 2018 года
06 декабря 2017 11:50  [51] Авиакомпании получили право отказывать в продаже билетов пассажирам из "чёрного списка"
06 декабря 2017 11:32  [96] Движение транспорта на ул. Полевой в Нижнем Новгороде будет закрыто с 7 по 29 декабря
06 декабря 2017 11:18  [108] "Нижегородцы верят в программу "Комфортная городская среда", - Елизавета Солонченко
06 декабря 2017 09:33  [158] "Зоозащита-НН" отмечает прирост пристроенных животных почти в восемь раз за четыре года
05 декабря 2017 18:40  [902] Руководство нижегородских ресторанов "Три Апельсина " и "Синдбад" опровергает информацию о закрытии заведений
05 декабря 2017 18:26  [200] И.о. главы канавинской администрации Нижнего Новгорода Михаил Шаров потребовал от коммунальщиков лучше чистить снег
Общество

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Нижегородской области 89 земельных участков

06 декабря 2017 12:15  [30] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Нижегородской области 89 земельных участков. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Всего АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" передаст региону безвозмездно 89 участков площадью от 28 кв.м. до 95,7 тысяч кв.м. Распоряжение было подписано 2 декабря 2017 года и опубликовано 5 декабря.

Напомним, ранее АИЖК сообщило о передаче Нижегородской области части запрошенных у федерации земель в конце ноября – начале декабря. Область получит 133 га земель в поселке Новинки Богородского района.

Также сообщалось, что АИЖК рассматривает возможность передачи других запрошенных облправительством федеральных участков в Кстове, Дзержинске, Нижнем Новгороде общей площадью 340 га.

Как сообщалось ранее, в Новинках находится долгострой "Новинки Smart City" (застройщик - "Кварстрой"). Облправительство после активных действий и пикетов дольщиков, в ноябре 2017 года анонсировало достройку 25 из 34 домов этого жилого комплекса.

Также напомним, после передачи земель на баланс области регионом планируется их продажа (с объявлением аукциона). Вырученные деньги нижегородское правительство планирует направить на завершение реализации проекта, либо передачу их новому застройщику, который примет на себя обязательства по достройке жилого комплекса.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph