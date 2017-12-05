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Экономика

Производство новых моделей "ГАЗона NEXT" и "ГАЗели NEXT" стартовало на Горьковском автозаводе

06 декабря 2017 13:09  [146] Экономика
Производство новых моделей ГАЗона NEXT и ГАЗели NEXT стартовало Горьковском автозаводе

Производство новых моделей ГАЗона NEXT и ГАЗели NEXT стартовало Горьковском автозаводе

Фото: ГАЗ

Производство новых моделей "ГАЗона NEXT" и "ГАЗели NEXT" началось на Горьковском автозаводе "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба "Группы ГАЗ" сообщила 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, новые модели отличаются повышенной грузоподъемностью. Полная масса новой модели среднетоннажного грузовика "ГАЗона NEXT" составляет 10 т, его грузоподъемность – 5,9 т, у легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NEXT" – 4,6 т и 2,6 т.

"Новые разработки обеспечивают выход компании в новые сегменты российского рынка, где сегодня присутствуют только зарубежные производители, и обладают высоким экспортным потенциалом", - говорится в сообщении.

По данным "Группы ГАЗ", на базе новой модели "ГАЗон NEXT 10" планируется создать широкую линейку специальной техники для муниципальных и дорожных служб, различных сфер бизнеса и сельского хозяйства.

Конструктивными отличиями новой модели "ГАЗели NEXT" стали: новый задний мост типа "спайсер", тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС и увеличенная ширина бортовой платформы.

Напомним, производство легких коммерческих грузовиков "ГАЗель NEXT" началось на Горьковском автозаводе весной 2013 года. Выпуск грузовика "ГАЗон NEXT" начался в сентябре 2014 года. Тогда старт его производства в режиме телемоста дал президент России Владимир Путин.

Напомним также, Путин посетит ГАЗ и встретится с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года.

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