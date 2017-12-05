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Экономика

Объем банковских кредитов Нижнего Новгорода увеличился на четверть за ноябрь 2017 года

06 декабря 2017 14:19  [53] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Объем банковских кредитов Нижнего Новгорода увеличился на 25,6% за ноябрь 2017 года. Данные о размере муниципального внутреннего долга областного центра опубликованы на сайте департамента финансов городской администрации.

Согласно опубликованной информации, общая сумма долга на 1 декабря 2017 года составляет 8,5 млрд рублей (на 6,2% больше, чем показатели на 1 ноября 2017 года - 7,99 млрд рублей). Объем банковских кредитов увеличился на 25,6% - с 6,4 до 8,05 млрд рублей. Объем бюджетных кредитов уменьшился в 3,5 раза – с 1,59 млрд рублей до 450 млн рублей.

Напомним, что нижегородская администрация не исключает достижения верхнего предела муниципального долга к 1 января 2018 года - 10,7 млрд рублей. Это, в частности, связано с недобором мэрии по налогам.

Напомним также, что мэрия в декабре 2017 года разместила облигации на 5 млрд рублей. Одной из основных целей размещения облигаций заявлялось замещение "дорогих краткосрочных кредитов" (банковских) на более дешевые долгосрочные.

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