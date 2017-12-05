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Культура и отдых

Эдуард Фертельмейстер покидает пост ректора Нижегородской консерватории

06 декабря 2017 16:35  [64] Культура и отдых
Эдуард Фертельмейстер

Эдуард Фертельмейстер

Фото: top50.nn.sobaka.ru

Эдуард Фертельмейстер покидает пост ректора Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Об этом сообщает ТАСС 6 декабря 2017 года.

Согласно информации, директор департамента науки и образования минкультуры России Александра Аракелова во время представления ведомству концепции развития вуза сообщила, что Фертельмейстер покинет пост ректора Нижегородской консерватории, его преемником станет заведующий кафедрой народных инструментов учебного заведения Юрий Гуревич.

Фертельмейстер возглавлял консерваторию на протяжении 22 лет. В декабре ему исполнится 70 лет. Согласно Трудовому кодексу, в этом возрасте управленцы покидают должность ректора или переводятся в статус исполняющих обязанности.

Основной задачей на ближайшее время Гуревич, присутствующий на совещании, назвал формирование Центральной музыкальной школы при вузе по примеру Московской, Санкт-Петербургской, Ростовской консерваторий.

Также среди будущих задач консерватории Гуревич перечислил расширение международной деятельности (увеличение количества иностранных студентов на 15% к 2022 году, создание факультета иностранных студентов), увеличение количества целевых мест с 18 до 30, создание на базе вуза Межрегионального ресурсного методического центра.

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