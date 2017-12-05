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Политика

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород

06 декабря 2017 17:08  [449] Политика
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Об этом сообщило РИА Новости 6 декабря 2017 года.

Напомним, в Нижнем Новгороде Путин планирует посетить Горьковский автозавод и встретиться с врио главы Нижегородской области Глебом Никитиным.

До этого последний раз президент РФ посещал Нижний Новгород в марте 2016 года. Тогда он осмотрел новый терминал аэропорта и открыл производство средств воздушно-космической обороны (АО "Нижегородский завод 70-летия Победы").

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