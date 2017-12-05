Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород Политика

Владимир Путин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Об этом сообщило РИА Новости 6 декабря 2017 года.

Напомним, в Нижнем Новгороде Путин планирует посетить Горьковский автозавод и встретиться с врио главы Нижегородской области Глебом Никитиным.

До этого последний раз президент РФ посещал Нижний Новгород в марте 2016 года. Тогда он осмотрел новый терминал аэропорта и открыл производство средств воздушно-космической обороны (АО "Нижегородский завод 70-летия Победы").