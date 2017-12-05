Владимир Путин намерен принять участие в выборах президента РФ в 2018 году

Путин Владимир
Действующий президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в выборах главы государства в 2018 году. Об этом он объявил в ходе встречи с работниками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года.
В ходе встречи сотрудник предприятия Артем Баранов, обращаясь к Владимиру Путину, сказал, что в этом зале все его поддерживают и попросил Путина "сделать подарок", огласив решение относительно участия в выборах.
"Лучшего места и повода нет. Спасибо за поддержку. Я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации", - заявил он.
Напомним, выборы главы государства должны состояться в марте 2018 года. Предыдущие выборы прошли в 2012 году.
Также напомним, что сегодня в рамках визита в Нижний Новгород Путин намерен провести встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+