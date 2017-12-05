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Политика

Владимир Путин намерен принять участие в выборах президента РФ в 2018 году

06 декабря 2017 17:30  [200] Политика
Путин Владимир

Путин Владимир

Действующий президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в выборах главы государства в 2018 году. Об этом он объявил в ходе встречи с работниками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года.

В ходе встречи сотрудник предприятия Артем Баранов, обращаясь к Владимиру Путину, сказал, что в этом зале все его поддерживают и попросил Путина "сделать подарок", огласив решение относительно участия в выборах. 

"Лучшего места и повода нет. Спасибо за поддержку. Я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации", - заявил он.

Напомним, выборы главы государства должны состояться в марте 2018 года. Предыдущие выборы прошли в 2012 году.

Также напомним, что сегодня в рамках визита в Нижний Новгород Путин намерен провести встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. 

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