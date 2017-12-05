Владимир Путин встретился с Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде 6 декабря Политика

Владимир Путин и Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на встрече на территории нижегородского аэропорта, 6 декабря 2017 года.

На встрече Глеб Никитин рассказал главе государства, что уже "вник в потенциал" региона, понял возможности и то, как их можно раскрыть. Он также отметил, что после назначения ему сразу пришлось включиться в бюджетный процесс. По его словам, 70% бюджета Нижегородской области приходится на социальную сферу, в частности, будут выполнены все обязательства перед бюджетниками. Никитин также отметил, что бюджет спланирован с профицитом, что возможно только тогда, когда растёт экономика.

Кроме того, врио губернатора рассказал президенту о структуре экономики региона и отметил, что рост объёмов производства в оборонно-промышленном комплексе выше, чем в среднем по стране, однако он замедляется, и региональным предприятиям необходимо проводить конверсию.

Глеб Никитин также в беседе с Путиным акцентировал внимание на необходимости строительства дорог и инфраструктуры в регионе. В частности, он отметил, что 71% дорог не соответствует требованиям качества. Помимо этого врио губернатора подчеркнул важность капремонта учреждений здравоохранения и образования.

Напомним, в Нижнем Новгороде Путин также посетил Горьковский автозавод, где объявил, что планирует принять участие в выборах главы государства в 2018 году.

До этого последний раз президент РФ посещал Нижний Новгород в марте 2016 года. Тогда он осмотрел новый терминал аэропорта и открыл производство средств воздушно-космической обороны (АО "Нижегородский завод 70-летия Победы").