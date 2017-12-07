Три четверти расходов на украшение города в 2017 году взяли на себя нижегородские бизнесмены Общество

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Три четверти всех расходов на украшение города в 2017 году взяли на себя нижегородские предприниматели и бизнесмены. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 7 декабря 2017 года.

6 декабря глава города Елизавета Солонченко и депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов открыли новогоднюю елку на площади Горького. Решение украсить одну из главных площадей города было принято руководством ПАО "НБД-Банк". Живая ель высотой девять метров доставлена из Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Традиционные украшения в виде шаров, шишек и "леденцов" дополнены светодиодной подсветкой. Иллюминация елки включается каждый день в 15:30 и выключается около 07:30 утра.

"Невозможно представить Новый год без главного атрибута - без елки, поэтому огромное спасибо "НБД-Банку" за прекрасное украшение площади Горького. Уверена, что в новогодние каникулы она станет одним из любимых мест отдыха горожан", - отметила Елизавета Солонченко.

Председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов подчеркнул, что банк с удовольствием откликнулся на призыв муниципалитета принять участие в украшении города. "Мы живем все в одном городе, поэтому, как социально ответственный бизнес, не можем оставаться в стороне. При разработке проекта мы старались делать так, чтобы горожанам он напоминал что-то из детства, вызывал добрые эмоции, изображение символа города – Нижегородского Кремля и сказочных домиков – грело душу. По нашей задумке оно должно стать местом притяжения горожан. Возле елочного комплекса хочется задержаться, разглядывать его, изучить каждую деталь. Ну а во время новогодних каникул дети вместе с родителями будут гулять по городу, фотографироваться у ели и сказочного городка. Я благодарен руководству города за возможность внести свой вклад в создание новогоднего настроения у горожан", - сказал Шаронов.

В 2017 году городские власти позвали участвовать в украшении города к новогодним и Рождественским праздникам социально ответственный бизнес. В результате три четверти всех расходов на украшение города взяли на себя нижегородские предприниматели и бизнесмены.

"У нас возрождаются традиции нижегородского купечества, когда на плечах предпринимателей были серьезные инфраструктурные проекты для горожан. Общий объем средств, выделенных на украшение города к новогодним праздникам всего лишь 10 млн рублей. Конечно, для города-миллионника этого недостаточно, но у нас идет такой год, когда каждый бюджетный рубль на счету. Поэтому мы обратились к нижегородским предпринимателям, и более 30 млн рублей они вложили в украшение города. Мы благодарны им, потому что вместе с ними мы делаем наш город праздничным, а самое главное более приятным и родным для горожан", - добавила глава города.