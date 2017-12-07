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Бизнес

Нижегородский "Фобос-ТС" планирует запустить серийное производство трамваев в начале 2018 года

07 декабря 2017 15:14  [114] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Фобос-ТС" (Нижний Новгород) в начале 2018 года планирует запустить серийное производство трамвайных вагонов. Об этом генеральный директор компании Сергей Лазарев сообщил журналистам 7 декабря 2017 года в рамках презентации опытного образца.

Речь, в частности, идет о глубокой модернизации чешских трамвайных вагонов ТАТРА Т-3. По словам Лазарева, выпускаться трамвай будет под маркой "Уралтрансмаш", поскольку уральский завод является одним из разработчиков продукта. Проект реализуется также в сотрудничестве с чешской компанией Zimatechnik.

Как рассказал гендиректор "Фобос-ТС", в 2018 году компания намерена выйти на 20-40 единиц вагонов, к 2019 году – на 100-120 единиц. "Вообще, в России парк таких трамваев, требующих замены, составляет около 3 тысяч вагонов, поэтому, думаю, у нас будет работа на ближайшие десять лет", - сказал Сергей Лазарев.

Он также подчеркнул, что прорабатывается вопрос экспорта продукции в страны Европы. "Аналогичный трамвай европейского производства стоит около 1 млн евро, а у нас 18,5 млн рублей", - пояснил Лазарев.

По его информации, новый вагон предусматривает экономию электроэнергии до 35-40%. "Также здесь сделан новый кузов, другой подход к остеклению. Вагон намного теплее, предусмотрена система кондиционирования. Самое главное, что на наших плохих путях этот вагон будет ходить независимо от того, будут ли выделены деньги на ремонт этих путей. Кроме того, вагон предусмотрен для людей с ограниченными возможностями", - рассказал Сергей Лазарев.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин после встречи с послом Чехии в России Владимиром Ремеком 7 декабря отметил, что региональное правительство окажет содействие в вопросе экспорта вагонов. "Любой проект организации нового производства – это большой успех того региона, где это осуществляется. Что касается востребованности, то надо будет работать и продвигать эту продукцию. Мы как правительство тоже будем этим вопросом заниматься", - подчеркнул он.

СПРАВКА:
Учредителями ООО "Фобос-ТС" являются Дмитрий Колин и Сергей Лазарев. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля. Среди дополнительных видов деятельности – производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава.

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