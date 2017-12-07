Более 20 компаний подали заявки на конкурс "Серебряный Лучник"-Приволжье по данным на 7 декабря Общество

Более 20 компаний подали заявки на конкурс "Серебряный Лучник"-Приволжье по данным на 7 декабря 2017 года. Об этом сообщает оргкомитет региональной премии.

Исполнительная дирекция региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник"-Приволжье продолжает регистрировать заявки на участие в конкурсе. "Пока в этом году по количеству заявок лидирует номинация "Продвижение государственных, общественных и социальных программ". Однако и в других блоках социальное направление представлено довольно ярко", - сообщила исполнительный директор премии Анна Айзенштадт.

Как сообщается в пресс-релизе, по данным на 7 декабря на получение премии подали заявки более 20 компаний из разных регионов ПФО. В номинации "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" заявились несколько программ, среди них - Фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями "НОНЦ" с проектом "Игры победителей", направленным на социальную и физическую реабилитацию детей, перенесших онкозаболевание, а также на повышение информированности общества об излечимости заболевания.

"В сфере НКО распространение информации имеет очень большое значение. Мы продвигаем не Фонд как таковой, а идеи помощи больным детям в различных форматах. Это очень масштабная задача, непростая в эмоциональном плане, но мы понимаем смысл своей работы и ее важность для общества, и именно это дает нам силы", - отметила исполнительный директор Фонда "НОНЦ" Елена Крупнова.

Имена победителей премии "Серебряный Лучник" станут известны 25 января 2018 года: лучшие проекты в области развития общественных связей назовут по результатам публичных защит, которые пройдут в этот день в Волго-Вятском филиале ГЦСИ "Арсенал" (Нижний Новгород, Кремль, корпус 6).

Напомним, прием заявок и проектов на соискание премии продлится до 22 декабря 2017 года. Затем жюри, в состав которого войдут видные деятели PR-сообщества, оценит работы согласно критериям: оригинальность замысла, сложность поставленных задач, эффективность реализованного проекта.

Как сообщалось ранее, к участию в региональном этапе "Серебряного Лучника" приглашаются авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Приволжском федеральном округе, чей проект был завершен или реализован в 2017 году.

Подать заявку, уточнить правила или посмотреть критерии оценок можно на сайте Региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Приволжье, а также Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".