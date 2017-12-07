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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над подмосковным "Витязем" со счётом 4:1 7 декабря

08 декабря 2017 09:26  [38] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" одержал победу над "Витязем" (Московская область) со счётом 4:1 в домашнем матче в рамках чемпионата КХЛ 7 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Как сообщается на сайте, уже к середине стартовой двадцатиминутки хоккеисты "Торпедо" забросили две шайбы: с интервалом в 34 секунды отличились Сергей Костицын и Джеффри Кинрейд. Во второй части периода "Витязь" имел шанс сократить отставание, но Иван Лисутин при помощи защитников в последний момент остановил шайбу на "ленточке" своих ворот.

Во втором периоде нижегородцы благодаря точному броску Михаила Григорьева от синей линии увеличили отрыв от подмосковных преследователей – 3:0.

"Стоит отдать должное хоккеистам "Витязя", которые не опустили руки в третьем периоде и, реализовав большинство (гол на счету Александра Никулина, возродили в матче интригу. Впрочем, это голевое свершение так и осталось для гостей единственным в матче. А вот торпедовцы, организовав молниеносную атаку, в ходе которой Григорий Желдаков, Иван Захарчук и Евгений Мозер в три касания доставили шайбу из своей зоны в чужие ворота, смогли еще раз порадовать нижегородских болельщиков – 4:1. В дальнейшем хозяева не позволили сопернику организовать давление на ворота Ивана Лисутина, а пятиминутное удаление Евгения Катичева окончательно перечеркнуло надежды "Витязя" на благоприятный исход поединка", - говорится в пресс-релизе.

Итог матча – 4:1 – повторил результат предыдущей игры "Торпедо" со "Слованом", который прошёл 5 декабря.

В следующем домашнем матче нижегородцы сыграют с "Йокеритом" 9 декабря.

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