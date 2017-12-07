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Экономика

Облправительство намерено выделить 70 млн рублей Нижнему Новгороду на погашение долгов транспортных предприятий

08 декабря 2017 11:45  [117] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Облправительство намерено выделить 70 млн рублей Нижнему Новгороду на погашение долгов автотранспортных предприятий.

В Заксобрание 6 декабря 2017 года врио губернатора Глебом Никитиным внесен проект очередных изменений в бюджет региона на текущий год. Текст законопроекта размещен на сайте ЗС НО

Согласно документу, в бюджете предлагается предусмотреть 70 млн рублей "на подготовку пассажирского транспорта в Нижнем Новгороде к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года". В пояснительной записке указано, что средства предусмотрены в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" в целях погашения задолженности автотранспортных предприятий по налогам. Напомним также, что в октябре Гордума одобрила выделение 60 млн рублей субсидий на возмещение выпадающих доходов муниципальным транспортным предприятиям.

В целом доходы бюджета предлагается установить в размере 143,14 млрд рублей (уменьшены на 172,73 млн рублей); расходы – 145,49 млрд рублей (уменьшены на 132,73 млн рублей); дефицит – 2,35 млрд рублей (увеличен на 40 млн рублей).

В том числе, увеличены налоговые доходы на 100 млн рублей (в связи с прогнозируемым поступлением средств до конца года по акцизам по подакцизным товарам) и на 14,2 млн рублей (за счет поступления средств от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими государственного задания).

Увеличены федеральные поступления на 2,5 млн рублей, в том числе: на медпомощь гражданам Украины – 1,9 млн рублей; на соцподдержку Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы – 0,6 млн рублей.

Уменьшены безвозмездные поступления на 290 млн рублей, в том числе: на компенсацию взносов на капремонт льготникам (18,35 млн рублей); на соцвыплаты безработным (45 млн рублей); на оплату льготникам услуг ЖКХ (220,3 млн рублей); на меры соцподдержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (3,1 млн рублей); на единовременное пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения (3,6 млн рублей).

Уменьшены поступления из ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ" на 1,1 млн рублей.

Основные направления увеличения расходов: на обеспечение лекарственными средствами региональных льготников (66,3 млн рублей); на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (10 млн рублей); на соцподдержку детей-сирот (10 млн рублей); на выплату государственных академических и социальных стипендий (20 млн рублей).

Предусмотрены расходы на реконструкцию тренировочной площадки на стадионе "Химик" и ремонт зданий и сооружений рядом с площадкой в Дзержинске – 70 млн рублей.

Увеличены ассигнования резервного фонда правительства области на ту же сумму.

Как сообщалось ранее, последние изменения в облбюджет 2017 года ЗС НО одобрило в ноябре.

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