ГУММиД сообщает о погашении задолженности генподрядчика перед строителями нижегородского метро Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУММиД сообщает о погашении задолженности генподрядчика перед строителями нижегородского метро.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 8 декабря 2017 года, генподрядчик погасил задолженность по зарплате за сентябрь, октябрь, а также выплатил аванс за ноябрь 2017 года строителям станции метро "Стрелка". Выплаты начались 6 декабря 2017 года. Об этом в ходе инспекционной поездки на объект заявил генеральный директор МКУ "ГУММиД" Юрий Гаранин. "Представитель заказчика пообщался со строителями, которые подтвердили, что деньги поступили на счета", - говорится пресс-релизе.

Гаранин сообщил, что со своей стороны власти выполняют все финансовые обязательства перед генподрядчиком своевременно и в полном объеме.

"По состоянию на начало декабря техническая готовность 15-й станции нижегородского метрополитена составила 76%, по строительно-монтажным работам – 83-84%. Метростроевцы выполняют работы по укладке путевого бетона в правом и левом перегонных тоннелях, монтируют силовое оборудование. На самой станции проводятся работы по устройству монолитных железобетонных конструкций станции "Стрелка", закончена кирпичная кладка стен и перегородок ТТП-30 и вестибюля №1 в уровне первого этажа и кассового зала. Ведутся работы по заливке полов в помещениях вестибюля №1, вестибюля №2, чистовой отделке стен и потолков в помещениях вестибюля №1 и ТТП-30. Продолжается кирпичная кладка стен и перегородок вестибюля №2 в уровне первого этажа", - отметил Юрий Гаранин.

Как заявили в министерстве строительства области, "в настоящее время разработан комплекс мероприятий, позволяющих закончить работы в установленные госконтрактом сроки – в апреле 2018 года".

"В феврале должны быть закончены основные строительно-монтажные работы, в первую очередь, связанные с бетонированием. Сейчас генподрядчику предстоит активно работать. Пуск станции как был, так и остается по графику – 15 апреля 2018 года должны пойти первые поезда", - заявил Юрий Гаранин.

Напомним, в конце ноября уголовное было возбуждено по факту невыплаты зарплаты строителям метро в Нижнем Новгороде. В результате внеплановой проверки ООО "Нижегородское "Строительное управление - 620" ("НН "СУ-620") были выявлены нарушения трудовых прав работников, связанных с нарушением срока выплаты зарплат за сентябрь – октябрь 2017 года.

Контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620").

СПРАВКА:

ООО "Нижегородское "Строительное управление-620" ("НН "СУ-620") зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июле 2015 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Генеральный директор – Михаил Сергеевич Свиридов. Единственный учредитель ООО "Строительно-монтажное управление №6".

ООО "Строительно-монтажное управление №6" ("СМУ-6") зарегистрировано в Москве в июле 2014 года. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель Владислав Анатольевич Костенко.

ООО "СК "Управление строительства-620" ("СК "УС-620") зарегистрировано в Москве в 2007 году. Уставный капитал 1 млн 22,04 тысячи рублей. Гендиректор Владислав Анатольевич Костенко. Учредители: Николай Александрович Батырев (0,1%), Владислав Анатольевич Костенко (99,8%, указано обременение – залог АО "АКБ Пересвет"); Александр Сергеевич Новоселов (0,1%).

ООО "Мир строительных конструкций" (ООО "МСК") зарегистрировано в г. Протвино Московской области в 2010 году. Уставный капитал 400 тысяч рублей. Генеральный директор Станислав Иванович Цыпляков, единственный учредитель Станислав Анатольевич Костенко. Основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.