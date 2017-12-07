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Политика

Гордума рассмотрит в декабре порядок проведения конкурса на пост главы Нижнего Новгорода при одноглавой системе

08 декабря 2017 15:38  [40] Политика
Зал заседаний Думы Нижнего Новгорода

Зал заседаний Думы Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума рассмотрит в декабре порядок проведения конкурса на должность главы Нижнего Новгорода при одноглавой системе. Соответствующий вопрос включен в повестку заседания нижегородской Думы, назначенного на 13 декабря 2017 года.

Напомним, 13 декабря будут приняты изменения в Устав Нижнего Новгорода, касающиеся одноглавой системы. В этот же день, согласно обновленной повестке заседания, планируется согласовать порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост главы города и непосредственного его избрания.

"Это нормативный акт с отложенным вступлением в силу", - отметила глава города Елизавета Солонченко, отвечая на вопрос НИА "Нижний Новгород" о том, предполагает ли принятие данного нормативного акта назначение в этот же день конкурса после сложения полномочий действующего главы МСУ.

Напомним, что 26 октября Заксобрание Нижегородской области приняло закон о переходе областного центра на одноглавую систему управления.

Предлагаемая процедура избрания "единого главы" мало чем отличается от пока действующей процедуры избрания сити-менеджера – с поправкой на то, что главе администрации придется исполнять полномочия главы местного самоуправления.

При принятии закона главу города будет избирать Дума Нижнего Новгорода из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Общее число членов комиссии будет установлено Гордумой, она же назначит половину ее членов, вторую половину определяет губернатор.

Выдвижение участников конкурса вправе осуществлять глава региона, фракции в Думе города, депутаты численностью не менее одной трети от общего числа. Должно быть выдвинуто не менее двух кандидатов.

Избранным на должность главы города считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов городской Думы. Срок его полномочий составит пять лет.

Напомним также, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин ранее предложил кандидатуру депутата Госдумы Владимира Панова ("Единая Россия") на пост мэра областного центра. Позднее сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов подал в отставку.

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