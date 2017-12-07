Нижегородское правительство утвердило программу газификации региона на 2018-2022 годы Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области утвердило программу газификации региона на 2018-2022 годы. Об этом сообщается на официально портале правовой информации.

Соответствующее постановление 30 ноября подписал и.о. врио губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. Стоимость финансирования программы составит 2 млрд 434,5 млн рублей. В том числе 38,2 млн рублей должно быть направлено из федерального бюджета, 875,8 млн рублей – из областного, 203,7 млн рублей – из местных бюджетов. Еще 1,3 млрд рублей ожидаются из других источников.

Результатом программы должна стать газификация региона на уровне свыше 85%. Объем потребления газа составит 4,7 млрд кубометров в год. За время действия программы газифицировать планируется 39 населенных пунктов. Помимо этого, предполагается перевести на газ352 единицы автотранспортной техники и построить более 820 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

В настоящее время обеспеченность природным газом в области составляет 77%. Так, природный газ отсутствует в Шарангском, Ветлужском, Варнавинском, Тонкинском, Тоншаевском районах, а также в г.о.г. Шахунья.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 6 декабря 2017 года поручил врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину обеспечить финансирование программы газификации всех районов региона.