Владимир Путин поручил Глебу Никитину обеспечить финансирование программы по газификации всех районов Нижегородской области Экономика

встреча Владимира Путина и Глеба Никитина 6 декабря Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Нижегородской области Глебу Никитину обеспечить финансирование программы по газификации всех районов региона. Об этом он сообщил в ходе личной встречи с Никитиным в Нижнем Новгороде 6 декабря 2017 года.

На встрече с президентом врио главы региона поднял вопрос о том, что в Нижегородской области осталось несколько негазифицированных районов. Для решения этой проблемы планируется строительство магистрального газопровода, который пройдет также по территории Кировской области и Марий Эл. По словам Никитина, в ближайшее время запланирована встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обсуждения данного вопроса.

"С "Газпромом" договоримся, вам только нужно с главами соседних регионов решить вопрос о синхронизации (работ по газификации)", - сказал Путин, отметив, что газ должен быть доведен до домохозяйств.

Врио губернатора заверил, что программа синхронизации существует. "Программа должна быть обеспечена финансированием. Если она будет просто на бумаге, то смысла не будет: "Газпром" проведет магистральный газопровод и все на этом встанет", - заметил президент. Глава государства предложил проработать этот вопрос также с Минфином и полпредством.



Как сообщалось ранее, Владимир Путин посетил Нижний Новгород 6 декабря. В ходе визита он посетил Горьковский автомобильный завод, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию ГАЗа. Там же Путин объявил о своём участии в выборах главы государства в 2018 году.