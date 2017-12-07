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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл финский "Йокерит" со счётом 3:2

10 декабря 2017 10:51  [56] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл финский "Йокерит" со счётом 3:2 в финальном матче домашней серии КХЛ, который прошёл 9 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

"Начиная со стартового вбрасывания, команды включились в игру на максимальных оборотах, демонстрируя высочайшие скорости и запредельное желание победить. Уже на второй минуте Геннадий Столяров открыл счет, здорово проявив себя при игре на добивании. Однако семь минут спустя Никлас Енсен восстановил равновесие, проявив высочайшее исполнительское мастерство – 1:1", - говорится на сайте "Торпедо".

Как сообщает пресс-служба нижегородской команды, во втором периоде болельщики каждой из команд увидели ещё по одной заброшенной шайбе. Евгений Мозер вывел "Торпедо" вперед, однако за 40 секунд до перерыва Ессе Йоэнсуу реализовал большинство и вернул шансы команд к исходным.

"В третьем периоде хоккеисты "Торпедо" организовали сумасшедшее давление на ворота соперника, заставив "Йокерит" дважды нарушить правила. И если в первом случае гости "отскочили" благодаря перекладине, со второй попытки Михаил Григорьев не оставил сопернику шансов, поразив верхний угол ворот - 3:2. Это радостное событие произошло менее, чем за две минуты до окончания основного времени", - описывается матч на сайте.

Данный матч стал завершающим в первой домашней серии декабря, в которой хоккеисты "Торпедо" набрали максимальное количество очков. После этого в чемпионате КХЛ наступает перерыв, связанный с матчами национальных сборных. По его окончании "Торпедо" ожидает выезд на Дальний Восток. Первый матч в рамках данного турне команда проведет 20 декабря в Шанхае против "Куньлунь Ред Стар".

Напомним, что в предыдущем матче 7 декабря, ХК "Торпедо" одержал победу над "Витязем" (Московская область) со счётом 4:1.

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