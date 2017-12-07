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Экономика

Облравительство планирует построить семь фельдшерских пунктов в Нижегородской области в 2018 году

11 декабря 2017 08:04  [100] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области планирует построить семь фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году.

Согласно информации, опубликованной в адресной инвестиционной программе области на 2018-2020 годы, утвержденной 8 ноября 2017 года, в 2018 году панируется начать и завершить строительство семи фельдшерских пунктов в шести районах региона. Строительство предполагается: в селе Никольское Арзамасского района, деревнях Галибиха и Большое поле Воскресенского района, селе Разнежье Воротынского района, селе Языково Пильнинского района, селе Болтинка Сеченовского района, селе Щенники Шарангского района

Заказчиком по всем пунктам выступает ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик". Всего на строительство выделено 33 млн 180 тысяч рублей, на строительство каждого объекта – по 4 млн 740 тысяч рублей. Источник финансирования – областной бюджет.

Напомним, что согласно инвестпрограмме на 2018-2020 годы в регионе планируется начать строительство паралимпийского центра в 2019 году.

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