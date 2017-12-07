Подрядчик перенёс завершение капремонта участка трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов на июнь 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик перенёс завершение капитального ремонта участка трассы Р-158 Нижний Новгород – Саратов (с 32 по 40 км в районе поселка Нижегородец) на июнь 2018 года. Об этом сообщила генеральный директор выполняющего работы ООО "Транскомплектстрой" Наталья Грамотникова 11 декабря 2017 года.

По её словам, капремонт участка трассы Р-158 по данным на 10 декабря выполнен на 80%, в настоящее время ведутся работы по устройству насыпи из песка и оснований дорожной одежды.

Перенос ввода объекта в эксплуатацию Грамотникова объяснила "технологическими причинами". "Устройство верхних слоев дорожной одежды будет выполнено при наступлении благоприятных погодных условий, позволяющих производить работы без нарушения технологического процесса", - заявила Грамотникова.

По данным руководства ООО "Транскомплектстрой", задолженность рабочим по зарплате за октябрь частично погашена. "Задолженность возникла в связи с вынужденными непредвиденными простоями, связанными с длительным оформлением участков Гослесфонда и получения разрешений на вырубку леса. Окончательный расчет с работниками будет произведен в декабре с начислением соответствующих компенсаций. Сейчас на объекте задействовано 130 человек. Мы приложим все усилия, чтобы подобная ситуация не повторилась", - пообещала Наталья Грамотникова.

Напомним, что по данным на середину октября 2017 года план по ремонту федеральных трасс в Нижегородской области был выполнен на 70%. Работы ведутся в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", по которому отремонтированы основные дороги Нижнего Новгорода, а также участки дорог областного значения: Шопша––Порецкое, Нижний Новгород–Киров, Ряжск–Нижний Новгород. Также ремонтные работы затронули автомагистрали федерального значения: Р-158 Нижний Новгород–Саратов, а также М-7 "Волга". Общая протяженность федеральных дорог, подлежащих ремонту, составляет 287,88 км.