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Общество

ННГУ получил четыре мегагранта на общую сумму 360 млн рублей в ноябре-декабре 2017 года

11 декабря 2017 16:54  [95] Общество
ННГУ

ННГУ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский государственный университет им.Н.И. Лобачевского получил четыре мегагранта на общую сумму 360 млн рублей в конце ноября – начале декабря 2017 года. Об этом ректор ННГУ Евгений Чупрунов сообщил в рамках пресс-конференции 11 декабря.

По его словам, всего конкурсе научных мегагрантов правительства РФ разыгрывалось 35 грантов. Сумма каждого гранта в отдельности составляет 90 млн рублей и рассчитана на три года.

Как рассказал проректор ННГУ по научной работе Виктор Казанцев, данные гранты позволят продолжить работу по развитию созданного в вузе биомедицинского кластера, так как три из четырех проектов связаны с биомедициной.

Первым проектом будет руководить Бернардо Спаньоло (город Палермо, Италия). Работа будет посвящена разработке нейроморфных технологий на основе мемристерных систем (мермристеры – это электронные устройства, работа которых очень похожа на принцип действия синапсов в головном мозге). Ожидается, что эти системы будут приближены к работе реальных нейронных систем.

Второй проект – математический и будет связан с новыми методами обработки больших данных. Им будет руководить профессор университета Лестера (Великобритания) Александр Горбань.

Третий проект будет в области клинической медицины, в его рамках ученые займутся изучением механизмов здорового старения и возможность предотвращения возрастных патологий, связанных с работой мозга. Руководитель - Клаудио Франчески (Болонья, Италия).

В рамках четвертого проекта начнется исследование свойств материалов при различных воздействиях на них. Это позволит в дальнейшем проектировать материалы с заданными свойствами.

Казанцев также отметил, что в перспективе трёх-пяти лет по итогам работы команд над грантами возможно создание еще одного научного центра на базе университета.

Напомним, что в октябре 2017 года нижегородские ученые получили 250 млн рублей на создание нейромобиля.

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