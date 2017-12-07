Последние новости рубрики Политика
12 декабря 2017 10:03  [149] Второй за год глава Нижнего Новгорода покидает пост
11 декабря 2017 18:20  [687] Сергей Быстревский представлен в должности начальника ГУ минюста по Нижегородской области
11 декабря 2017 17:31  [456] Выявленные в нижегородской горадминистрации нарушения трудового законодательства касаются КУГИ
11 декабря 2017 17:04  [196] Депутаты вынесли вопрос о назначении зампредседателя нижегородской КСП на декабрьское заседание Думы
11 декабря 2017 16:20  [771] "Планы у меня совершенно точно есть, и я их, когда будет нужно, озвучу", - Елизавета Солонченко
11 декабря 2017 15:44  [769] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко предложила кандидатуру Дмитрия Барыкина на пост своего второго зама
08 декабря 2017 15:38  [600] Гордума рассмотрит в декабре порядок проведения конкурса на пост главы Нижнего Новгорода при одноглавой системе
07 декабря 2017 12:52  [6085] "Рано меня хороните", - Вадим Булавинов
07 декабря 2017 12:24  [504] "Мы еще раз убедились в неординарности, особой значимости нашего родного города для страны", - Александр Шаронов
07 декабря 2017 12:17  [621] Совет НРО "Справедливой России" распространил обращение к партийцам в связи с политическими событиями 2017 года
Политика

Второй за год глава Нижнего Новгорода покидает пост

12 декабря 2017 10:03  [149] Политика
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко покидает пост. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram 12 декабря 2017 года.

По ее словам, "необходимость реформы местного самоуправления назрела давно". "Это федеральный тренд – большинство областных центров уже перешли на одноглавую модель управления. И кроме того, это и наша система межбюджетных отношений", - сказала Солонченко.

Она заявила, что "город и область были и остаются единой командой". "Иногда, чтобы система заработала лучше, необходима её перезагрузка и переформатирование. Именно этим сейчас и занята команда под руководством Глеба Никитина, который при поддержке президента Владимира Путина взял на себя ответственность за развитие региона", - подчеркнула Солонченко.

Глава города напомнила, что 13 декабря состоится заседание городской Думы, на котором будут приняты изменения в Устав. Затем они будут зарегистрированы министерством юстиции. "Вступление в силу изменений произойдет после моего заявления о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода. Далее будет запущена процедура конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода. По итогам конкурса управление городом начнет осуществляться по модели, предложенной губернатором Глебом Никитиным: исполнительную власть будет представлять выбранный конкурсной комиссией глава Нижнего Новгорода, а представительную – председатель городской Думы", - пояснила она.

"По большому счету не важно, как называется твоя должность, – важно то, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Интересы Нижнего Новгорода и нижегородцев для меня всегда были и будут первичны, а самым важным показателем эффективности власти я считаю доверие людей", - подытожила Елизавета Солонченко.

Напомним, Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода 21 июня 2017 года, сменив досрочно ушедшего в отставку Ивана Карнилина.

Также напомним, что вчера Елизевета Солонченко предложила кандидатуру Дмитрия Барыкина на пост своего второго заместителя. Этот вопрос будет обсуждаться завтра на Гордуме. Как сообщалось ранее, в июне заместителем главы города был избран Михаил Кузнецов. 

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph