Второй за год глава Нижнего Новгорода покидает пост Политика

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко покидает пост. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram 12 декабря 2017 года.

По ее словам, "необходимость реформы местного самоуправления назрела давно". "Это федеральный тренд – большинство областных центров уже перешли на одноглавую модель управления. И кроме того, это и наша система межбюджетных отношений", - сказала Солонченко.

Она заявила, что "город и область были и остаются единой командой". "Иногда, чтобы система заработала лучше, необходима её перезагрузка и переформатирование. Именно этим сейчас и занята команда под руководством Глеба Никитина, который при поддержке президента Владимира Путина взял на себя ответственность за развитие региона", - подчеркнула Солонченко.

Глава города напомнила, что 13 декабря состоится заседание городской Думы, на котором будут приняты изменения в Устав. Затем они будут зарегистрированы министерством юстиции. "Вступление в силу изменений произойдет после моего заявления о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода. Далее будет запущена процедура конкурса по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода. По итогам конкурса управление городом начнет осуществляться по модели, предложенной губернатором Глебом Никитиным: исполнительную власть будет представлять выбранный конкурсной комиссией глава Нижнего Новгорода, а представительную – председатель городской Думы", - пояснила она.

"По большому счету не важно, как называется твоя должность, – важно то, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Интересы Нижнего Новгорода и нижегородцев для меня всегда были и будут первичны, а самым важным показателем эффективности власти я считаю доверие людей", - подытожила Елизавета Солонченко.

Напомним, Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода 21 июня 2017 года, сменив досрочно ушедшего в отставку Ивана Карнилина.

Также напомним, что вчера Елизевета Солонченко предложила кандидатуру Дмитрия Барыкина на пост своего второго заместителя. Этот вопрос будет обсуждаться завтра на Гордуме. Как сообщалось ранее, в июне заместителем главы города был избран Михаил Кузнецов.